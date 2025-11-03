Franco Colapinto en el póster del Gran Premio de Brasil: ¿se viene el anuncio en Alpine?

Inicia una semana clave para el futuro de Franco Colapinto en la Fórmula 1 y habrá que estar atento a cada detalle. En la antesala del Gran Premio de Brasil, la Fórmula 1 dejó el primer guiño.

El piloto argentino fue elegido para el póster de presentación de la próxima carrera en São Paulo. Lewis Hamilton y el piloto local, Gabriel Bortoleto, también aparecen en la imagen.

Se pueden hacer dos lecturas de esta situación. La primera va en dirección a lo terrenal, ya que su aparición podría estar enmarcada en el contexto que se da la carrera: es en Sudamérica y contará con el máximo apoyo posible por su cercanía a Argentina.

Pero una segunda teoría responde a los rumores que se vienen acrecentando en las últimas semanas desde Europa. Y es un guiño a la renovación con Alpine para el 2026 qué, como se viene anticipando, se daría en Brasil.

La palabra de Colapinto en la previa del GP de Brasil

El nacido en Pilar tuvo contacto con la prensa a días de las prácticas libres en el Circuito de Interlagos y se comparó su actualidad con su debut en la Fórmula 1 en 2024 con Williams Racing:

“En 2024 probablemente obtuve mejores resultados, y eso probablemente hizo que los argentinos se interesaran un poco más en las carreras“, explicó sobre su llegada a la F1. Agregó:

“Este año estamos teniendo más dificultades, pero los verdaderos fans siguen ahí, y eso es lo más importante. Sé que habrá muchos en Brasil, espero que tantos como el año pasado, y estaré feliz de verlos a todos“, concluyó Franco Colapinto.