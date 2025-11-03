Mauricio Macri apoyó la llegada de Diego Santilli al Ministerio del Interior y destacó su rol en las reformas

El expresidente Mauricio Macri celebró este domingo la designación de Diego Santilli como nuevo ministro del Interior, luego de que el presidente Javier Milei confirmara la incorporación del dirigente del PRO a su Gabinete.

La noticia representa un nuevo gesto de apertura del Gobierno hacia referentes de la coalición opositora, en un momento en el que el oficialismo busca recomponer puentes con el Congreso y los gobernadores para avanzar con las reformas estructurales.

“Quiero felicitar a Diego Santilli por su designación como nuevo ministro del Interior. Es una incorporación muy positiva para el Gobierno. Como dirigente del PRO, de gran experiencia, confío en que podrá articular con los gobernadores la implementación de las reformas que necesitamos”, escribió Macri en su cuenta de X (ex Twitter).

Fuente: Nexofin