Nueva derrota en el Monumental: River perdió 1-0 con Gimnasia por el Torneo Clausura

River se sigue hundiendo, pero aún no encontró el fondo: nueva derrota en el Monumental, esta vez ante Gimnasia y Esgrima La Plata por la fecha 14 del Torneo Clausura, que se suma a las duras caídas con Deportivo Riestra y Sarmiento de Junín.

El Millonario quedó quinto en la Zona B, aunque lo que más preocupa es la posición en la Tabla Anual pensando en la clasificación a la próxima Copa Libertadores: Boca (2º) le sacó cuatro unidades antes de cruzarse en la Bombonera.

El Lobo, con un penal de Marcelo Torres, se puso en ventaja al inicio del complemento. Con el 0-1 comenzó el cancionero de los hinchas de River con el famoso “jugadores” y el duro “que se vayan todos”.

El árbitro Nazareno Arasa, que desde el vamos inexplicablemente dio nueve minutos de adición, cobró un penal que le dejó servido el empate al equipo de Gallardo; sin embargo, Miguel Borja no pudo con el arquero Insfrán.

EN LA ÚLTIMA JUGADA, ARASA COBRÓ PENAL PARA RIVER POR FALTA DE SUSO A MARTÍNEZ QUARTA 🖥 Viví el Torneo Clausura 2025 por TNT Sports Premium y disfrutalo también en HBO Max 👉 #Suscribite https://t.co/rq6sQOr7sM pic.twitter.com/S9RTMLixno — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) November 3, 2025

Empezar un ciclo directivo con el pie izquierdo. Este domingo fue el primer día de la presidencia de Stefano Di Carlo, el flamante dirigente del oficialismo elegido por los socios con aproximadamente un 60 % en las últimas elecciones.

El Muñeco, sin hablar

Como ya ha pasado este semestre, Marcelo Gallardo eligió no hablar en conferencia de prensa a pesar de que es una obligación por parte de la Liga Profesional de Fútbol (LPF).

El próximo encuentro de River será el domingo 9 de noviembre: nada más ni nada menos que el Superclásico en la Bombonera ante un envalentonado Boca Juniors, que llega con una victoria ante EDLP en UNO.