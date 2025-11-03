La Policía Federal trasladó a Fred Machado rumbo a Ezeiza antes de su juicio en EE.UU

La Policía Federal Argentina trasladó este domingo al empresario Federico “Fred” Machado desde Viedma hacia Buenos Aires, en un paso clave dentro del proceso que culminará con su extradición a Estados Unidos. El hombre, investigado por narcotráfico, lavado de activos y estafa, viajará el próximo 5 de noviembre a Texas en un avión de línea, custodiado por agentes de la fuerza estadounidense U.S. Marshals.

La Corte Suprema de Justicia de la Nación autorizó la extradición el 14 de octubre pasado, después de que la solicitud fuera presentada por la Justicia estadounidense en 2021. La medida fue ratificada inmediatamente por el Poder Ejecutivo, marcando el inicio del traslado del empresario a una jurisdicción que lo juzgará por delitos que ya derivaron en condenas para algunas de sus socias, que recibieron penas de entre cinco y 16 años de prisión.

Desde su detención en 2021 por la Policía de Seguridad Aeroportuaria en Neuquén, Machado permanecía bajo prisión domiciliaria. El 7 de octubre fue trasladado a la Superintendencia de Investigaciones Federales en Viedma, desde donde partió rumbo a Buenos Aires para continuar con los preparativos de su extradición.

Fuente: Nexofin