Se confirmó la lesión de Paulo Dybala: ¿cuánto tiempo estará fuera de las canchas?

Paulo Dybala, atacante de Roma, estará al menos tres semanas ausente por una lesión de grado medio en el bíceps femoral de su pierna izquierda, sufrida el domingo durante la derrota ante Milan por 1-0, precisamente en el momento en el que lanzó el penal que falló y pudo suponer el empate en ese cruce de la décima fecha de la Serie A.

El cordobés fue reemplazado con visibles gestos de dolor. Los estudios confirmaron el diagnóstico y establecieron un período de recuperación que lo dejará fuera hasta después del próximo parate internacional.

Es la segunda vez en lo que va del año que Dybala tiene que parar por molestias musculares. En la primera estuvo, también por un inconveniente en su muslo izquierdo, cuatro partidos sin jugar, entre el 14 de septiembre y el 5 de octubre. Desde que recuperó de esa primera lesión pasaron seis partidos, en los que marcó dos goles y dio una asistencia, y en los que fue titular en los cinco últimos, entre ellos dos completos.

Dybala no erraba un penal desde hacía cuatro años. La última vez que había fallado en esta instancia fue el 2 de noviembre de 2021, cuando, defendiendo los colores de la Juventus, envió la pelota afuera en un partido correspondiente a la Champions League ante el Zenit de San Petersburgo (Rusia).