Champions League: asistencia de Simeone, gol de Julián Álvarez y victoria del Atlético de Madrid

Si hay gol del Atlético de Madrid Julián Álvarez está involucrado: el cordobés abrió la cuenta en el triunfo 3-1 ante Union Saint-Gilloise, partido por la cuarta jornada de la primera fase de la Champions League.

Victoria más que necesaria para el Colchonero, que llegaba al Civitas Metropolitano con apenas tres puntos. Ahora, con seis unidades, subió al décimo cuarto puesto.

Los tremendos números de Julián en la Champions: acumula 24 goles/asistencia en 19 titularidades. Es sin ninguna duda la máxima estrella del Atlético de Madrid. Además, la Araña esta construyendo una de sus mejores temporadas de su carrera en Europa, ya que lleva 13 participaciones directas en goles en 14 partidos con el equipo rojiblanco.

¡GOLAZO DE COMBINACIÓN ARGENTINA! Gran jugada con asistencia de Giuliano Simeone y mejor definición de Julián Álvarez para el 1-0 del Atlético de Madrid vs. Union St. Gilloise.

Los goles siempre son importantes, pero en Madrid destacan la mejora defensiva del equipo del Cholo. El uruguayo Josema Giménez se refirió al arco que defienden: “La realidad es que las semanas previas al parón de selecciones el equipo ya sabía que tenía que mejorar el trabajo en equipo. Se ha reflejado en estos últimos partidos. No es porque haya estado yo en el equipo. En conjunto trabajamos mejor, entendemos cómo correr mejor y estamos recibiendo menos goles”.

La sentencia de Marca: este Atlético será lo que ambos quieran.

El diario madrileño destacó a la dupla argentina del Atleti: “Otra vez tirando el muro rival. Otra vez asistiendo uno y marcando otro. Otra vez, en definitiva, Giuliano y Julián. El primero porfiando por la banda, el segundo mandándola a la jaula incluso cuando el control fue malo. Por algo uno es el mejor asistente del Atlético, por algo el otro es el máximo goleador”.

Atento, Scaloni: ¿nace una sociedad para la Selección Argentina en el Mundial 2026?