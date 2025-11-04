El juicio por la causa Cuadernos comienza el jueves y Cristina Kirchner participará vía Zoom

El juicio por la causa Cuadernos se pondrá en marcha este jueves a las 9.30 h ante el Tribunal Oral Federal 7, que presidido por los jueces Fernando Canero, Germán Castelli y Enrique Méndez Signori dio a conocer el cronograma. En la primera etapa la lectura de la elevación a juicio se extenderá por varios jueves.

Están acusados un total de 86 imputados más Cristina Fernández de Kirchner, lo que suma 87. Durante los días jueves 6, 13 y 20 de noviembre se leerán los autos de elevación a juicio de las causas 9608/2018/TO1/TO2/TO3; el 27 de noviembre y 4 de diciembre los de la causa 13816/2018/TO1; el 11 de diciembre los de las causas 18590/2018/TO1 y 13820/2018/TO1.

La causa, que parte del registro del chofer Óscar Centeno, incluye más de 440 testigos previstos y se estima que el proceso podría extenderse durante años. La fiscal del juicio, Fabiana León explicó que se trata de seis causas conexas, 304 hechos de corrupción, en el marco de una estructura que implicó sobornos, cohecho activo y pasivo, asociación ilícita y dádivas.

Fuente: Nexofin