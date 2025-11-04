Revelaron detalles escalofriantes sobre cómo Pablo Laurta habría asesinado al remisero Martín Palacio

La investigación del homicidio de Martín Sebastián Palacio, un remisero de 49 años, arrojó hallazgos contundentes respecto a cómo fue asesinado y qué rol le adjudican las autoridades a Pablo Laurta, principal acusado no solo del crimen sino también de un doble femicidio en Córdoba. Los peritos de la morgue de Paraná determinaron que el cuerpo presentaba “un orificio de entrada en el cráneo, correspondiente a una herida provocada por un arma de fuego”.

Según la reconstrucción, Laurta habría contratado el servicio de traslado de Palacio desde la terminal de Concordia la noche del 7 de octubre, en su Toyota Corolla blanco de techo negro. El auto de la víctima fue luego encontrado incendiado en un descampado del barrio Villa Retiro, sobre el camino de las Altas Cumbres en Córdoba.

Los restos mutilados de Palacio fueron localizados de forma escalonada. Primero, un torso sin cabeza ni brazos apareció en la zona de Estación Yeruá. Más tarde, otro hallazgo identificó “una cabeza, un brazo y una mano, todos en avanzado estado de descomposición”, en un camino rural cercano a Rosario del Tala. La hipótesis fiscal sostiene que tras dispararle en la cabeza, Laurta lo descuartizó y distribuyó las partes del cuerpo para dificultar su identificación.

Fuente: Nexofin