Raphinha se sincera: “decepción” por no haber ganado el Balón de Oro y entusiasmo por el Mundial 2026

Raphinha, elegido para la portada de la revista GQ Hype, se sincera respecto a su actualidad profesional: una última temporada siendo uno de los mejores del mundo, la desazón de París y la ilusión por el Mundial que se asoma en el horizonte.

El brasileño se refirió a su último año en el calendario futbolístico: “La temporada 2024/25 fue muy especial, con actuaciones consistentes, goles importantes y reconocimientos individuales, y comenzar la temporada 2025/26 con fuerza me ha dado aún más confianza”.

Y completó mostrándose totalmente maduro a sus 28 años: “Lo que hace que este momento sea tan único es la combinación de crecimiento técnico, experiencia acumulada y equilibrio mental. Hoy siento que puedo jugar con más libertad, leer mejor el juego y manejar la presión de una manera más madura”.

En ese contexto, la pregunta imposible de evitar fue su seria candidatura al último Balón de Oro que ganó Ousmane Dembélé: “Fue una decepción personal. Cuando te entregas tanto, trabajas cada día y sientes que tuviste una temporada increíble, naturalmente esperas estar entre los mejores. Terminar quinto fue un honor, por supuesto, pero mis expectativas eran más altas”.

Raphinha quedó a un lado en el mano a mano entre el Mosquito y Lamine Yamal en la gala de París, la cual sorprendentemente ganó el francés.

Justamente, el extremo habló de su relación cercana con su joven compañero: “No, esa rivalidad simplemente no existe…Lo que realmente existe entre nosotros es un deseo mutuo de rendir al máximo, impulsarnos el uno al otro y ayudar al equipo a tener éxito. Nos desafiamos en el campo, pero siempre de manera constructiva, nunca personal. Fuera del fútbol, nuestra relación es muy fuerte. Compartimos risas, experiencias y nos apoyamos dentro y fuera del estadio. Siento como si Lamine fuera de la familia”.

Brasil y la deuda del Mundial

Nadie tiene más Copas del Mundo que la Selección de Brasil; sin embargo, en las últimas cinco citas (más de dos décadas) sus participaciones han sido regulares tirando a decepcionantes. Y Raphinha se mostró con la motivación necesaria para torcer ese rumbo:

“Un Mundial cambia completamente la forma en que afrontas una temporada. Cada partido, cada entrenamiento, cada decisión adquiere mayor importancia, porque sabes que te estás preparando para un torneo que solo ocurre cada cuatro años y que representa el mayor sueño para cualquier jugador”.

Aunque calmó a los culés de que su mente, de momento, está puesta en La Liga y la Champions: “Mi enfoque ahora es mantener la consistencia y el crecimiento con el Barcelona, porque mi rendimiento en el club se reflejará directamente en mi lugar en la selección […] Intento no dejarme llevar por la ansiedad de mirar demasiado hacia adelante. Se trata de crecer partido a partido, disfrutar el presente y asegurarme de que, cuando llegue el Mundial, esté listo para darlo todo por Brasil”.