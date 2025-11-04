Javier Milei convocó a los diputados y senadores electos de LLA, pero excluyó a los del PRO

Javier Milei citó a los 51 diputados electos de La Libertad Avanza para un encuentro mañana en la Casa Rosada y a los senadores para el miércoles. El encuentro del martes está previsto a partir de las 13:00 h en uno de los salones de Balcarce 50.

Entre los invitados ya confirmados está la saliente ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, quien a fin de año será jefa de la bancada libertaria en el Senado. Por otra parte, los legisladores electos del PRO, a pesar de haber estado en la misma boleta, no fueron invitados al cónclave.

En el marco de la reunión, el Presidente delineó una hoja de ruta: las reformas, las modificaciones, los cambios más urgentes como reforma tributaria, modernización laboral, Código Penal, y por supuesto, la Ley de Presupuestos. El objetivo es que los legisladores recién electos trabajen con el Ejecutivo en la implantación de esa agenda.

Fuente: Nexofin