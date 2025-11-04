Se complica la situación de Ariel Vallejo: el BCRA investiga al financista vinculado con “Chiqui” Tapia

Los problemas judiciales y financieros de Maximiliano Ariel Vallejo, el financista ligado al presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, se profundizan. Además de estar imputado en una causa por lavado de dinero, el empresario enfrenta un sumario del Banco Central por el presunto incumplimiento de normas sobre tenencia de moneda extranjera.

Según fuentes citadas por La Nación, el expediente contra la firma Centro de Inversiones Concordia, de la cual Vallejo fue accionista, “sigue abierto y estaría cerca de ser elevado a la Justicia en lo Penal Económico”.

El caso, identificado como sumario 8130, expediente Nº 180323/23, se tramita en la Gerencia de Asuntos Contenciosos en lo Cambiario del BCRA. La investigación apunta a que la empresa habría incrementado sus tenencias en moneda extranjera sin la conformidad previa del organismo, lo que viola el punto 5.9.2 del Texto Ordenado de Exterior y Cambios.

Fuente: Nexofin