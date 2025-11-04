Torneo Clausura: Banfield le ganó 2-1 a Lanús en el Clásico del Sur

El estadio Florencio Sola daba lugar a un nuevo clásico entre Banfield y Lanús, con realidades contrapuestas. Mientras que el “Granate” llegaba entonado al partido tras clasificarse a la final de la Copa Sudamericana, el “Taladro” venía de perder tres de sus últimos cinco encuentros.

El desarrollo del encuentro

Si bien durante el partido la posesión de la pelota fue de Lanús, Banfield genero las situaciones más claras del partido.

A los 35 minutos del primer tiempo, los dirigidos por Pedro Troglio dieron el primer golpe: el uruguayo Mauro Méndez le ganó la posesión a Carlos Izquierdoz, tiró un centro que, tras una desatención de la defensa rival, fue capitalizada por Bruno Sepúlveda para abrir el marcador y hacer delirar a los presentes.

🔥🇦🇷 HAY GOL DE BRUNO SEPÚLVEDA Y BANFIELD LE GANA 1-0 EL CLÁSICO A LANÚS.pic.twitter.com/YAfOltJA1q — Sudanalytics (@sudanalytics_) November 4, 2025

Ya en el complemento, a los 68 minutos, nuevamente Méndez asistió con un gran pase flotado a Rodrigo Auzmendi, quien definió cruzado ante Nahuel Losada para aumentar la diferencia. En tiempo de descuento, Eduardo “Toto” Salvio descontó con un potente remate tras una gran jugada de Dylan Aquino.

Con esta victoria, el “Taladro” vuelve a imponerse sobre su clásico rival después de más de dos años, desde el 1-0 de septiembre de 2023, y estira su ventaja en el historial a 12 partidos.

Banfield se sube al sexto puesto de la zona A del Torneo Clausura, mientras que Lanús pierde la oportunidad de superar a Deportivo Riestra y se mantiene en la tercera posición.