Los pibes lo dieron vuelta: Argentina venció a Bélgica en el primer partido del Mundial Sub-17

Diego Placente debutó con el pie derecho en el Mundial Sub-17 tras el triunfo de Argentina por 3-2 sobre Bélgica en la primera fecha.

En un partido parejo y muy físico, los chicos sacaron adelante un encuentro sumamente difícil, en lo que a priori era el rival más difícil del grupo. Con goles de Ramiro Tulián, Facundo Jainikoski y Felipe Esquivel, la Sub-17 se impuso y encaminó su clasificación a los 16avos de final dentro de un Grupo D en el que también enfrentará a Túnez y a Fiyi.

De arranque, el equipo comandado por Placente salió con la intención de imponer condiciones, aunque en la práctica se encontró con bastantes trabas que no permitieron que el juego idealizado por la albiceleste fluyera sobre el terreno de juego. Argentina tuvo algunas aproximaciones de peligro de la mano de Tulián y Uriel Ojeda, pero las imprecisiones de ambos equipos en los metros finales hacía que el marcador siga en cero.

Esa imprecisión corrigió el conjunto sudamericano para pegar el primer golpe de la noche qatarí: luego de una muy buena trepada del lateral Santiago Silveira por la derecha, el pibe de Argentinos Juniors sacó un muy buen centro que fue capturado por Tulián, control con el muslo derecho y remate seco al segundo palo del arco defendido por Lucca Brughmans para poner el 1-0 parcial.

Con el marcador a favor, el equipo de Placente se plantó mejor en el campo belga, logrando coordinar mucho mejor las presiones e incluso se adelantó varios metros sobre el césped en comparación a cuando el encuentro estaba 0 a 0. Pero, quizás, en el mejor momento de Argentina durante el primer tiempo, Bélgica se encontró con el empate: el lateral Axl Wins metió un centro bajo que cruzó por toda el área argentina y que conectó con Arthur De Kimpe, quien desde el vértice opuesto del área chica sacó un remate que dejó sin chances al arquero Alber Castelau.

Ya adentrándonos en el complemento de esta historia, Bélgica hizo valer su supremacía física y puso contra las cuerdas a Argentina. A los 14’ del ST, el seleccionado europeo salió disparado a contraataque luego de una recuperación y, tras varios rebotes (y quizás un poco de mala suerte) en el área argentina, la pelota le quedó a Ali Camara, quien tocó para Stan Naert y este únicamente la empujo con el arco totalmente vacío.

Placente reaccionó rápido: movió el banco y metió a Jerónimo Gómez Mattar y a Facundo Jainikoski, quienes le dieron más aire al equipo, le cambió la cara e introdujo otro nivel de profundidad en los ataques buscando dar con el empate.

Y así fue. En apenas una ráfaga de tres minutos Argentina lo dio vuelta. El segundo tanto albiceleste llegó tras un contraataque impecable que comenzó con la gran corrida de Gastón Bouhier y que terminó con Facundo Jainikoski venciendo la valla rival con un muy buen remate cruzado.

Con más hambre de gloria que con juego claro, la Selección logró ponerse en ventaja. Esta vez, Jainikoski asistió a un Felipe Esquivel que tomó la pelota en el costado derecho del área belga y sacó un remate con mucha violencia que se metió de lleno en el primer palo.

A pesar de haber logrado nuevamente estar en ventaja, los chicos de la Sub 17 padecieron en los últimos minutos la supremacía física de los belgas que poco a poco empezaron a empujar y a encerrar a la Argentina. Así y todo, no pudieron encontrar huecos en la muralla sudamericana y, con varios acalambrados, Argentina se lleva 3 puntos de oro y arrancó con el pie derecho la Copa del Mundo Juvenil.