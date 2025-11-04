Otro cambio en el Gobierno: renunció la viceministra de Salud

La viceministra de Salud de la Nación, Cecilia Loccisano, presentó su renuncia al ministro Mario Lugones. Ella lo comunicó a través de sus redes sociales: “El día de hoy presenté mi renuncia al Ministro de Salud, Mario Lugones, al cargo de Secretaria de Gestión Administrativa y Viceministra de Salud de la Nación”.

En su publicación, Loccisano agradeció al presidente Javier Milei y al ministro Lugones por la confianza depositada y resumió su trayectoria: “Durante muchos años tuve el honor de formar parte de este Ministerio, aportando mi experiencia y conocimiento al servicio de la salud de los argentinos. Desde el lugar en el que me encuentre, seguiré acompañando y trabajando para contribuir al desarrollo de un sistema de salud moderno, menos burocrático y cercano a las verdaderas necesidades de las personas”.

Loccisano se sumó a la lista de renuncias en el Gabinete tras la victoria legislativa del 26 de octubre, que incluyó la salida del jefe de Gabinete Guillermo Francos y del ministro del Interior Lisandro Catalán. Su renuncia ocurre en el contexto de un reordenamiento interno en la administración nacional.

Fuente: Nexofin