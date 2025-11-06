Ideas de organización para el baño cuando hay poco espacio

El baño suele ser uno de los ambientes más reducidos de la casa, y mantenerlo ordenado puede ser un desafío. Sin embargo, con algunos trucos prácticos y soluciones simples, podés aprovechar cada rincón sin que el espacio se sienta recargado.

Usá estantes flotantes

Son aliados perfectos porque no ocupan lugar en el piso y permiten guardar desde toallas hasta productos de higiene. Colocarlos sobre el inodoro o cerca del espejo suma espacio de guardado sin restar comodidad.

Incorporá organizadores colgantes

Fuente: Nexofin