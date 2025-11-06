Tras las elecciones, el Gobierno baja la tasa de interés para reactivar el crédito y darle aire a la economía

Con las elecciones legislativas ya resueltas, el Gobierno de Javier Milei decidió mover una ficha clave en su política económica: el Banco Central (BCRA) recortó la tasa de interés en tres puntos, del 25% al 22%, con el objetivo de reanimar el crédito y apuntalar la actividad productiva antes de fin de año.

Según operadores del mercado, la medida busca aprovechar el nuevo clima de estabilidad cambiaria y el repunte de los activos argentinos tras los comicios. El dólar minorista se mantiene en torno a los $1500, mientras el riesgo país cayó con fuerza en las últimas semanas.

“Esta baja de tasas genera que el resto de las tasas en pesos también vayan para abajo. Es una buena señal en pos de seguir priorizando el crédito y activar la economía, luego de los meses previos a la elección”, explicó Nicolás Cappella, sales trader de IEB.

Fuente: Nexofin