Optimismo en Boca por el regreso de Edinson Cavani para el Superclásico ante River

Crece el optimismo en Boca por el regreso de Edinson Cavani para el Superclásico: el domingo desde las 16.30 en La Bombonera y con árbitro a confirmar, el Xeneize recibe a River por la fecha 15 del Torneo Clausura.

El cuerpo técnico de Claudio Úbeda se ilusiona con el alta médica del uruguayo. Si sucede encabezará la lista de convocados y habrá que esperar si sumará algunos minutos o volverá a ocupar el lugar que le dejó a Milton Giménez.

Cavani va a llegar al clásico casi con dos meses sin sumar minutos. La última vez que lo hizo fue el 14 de septiembre en Arroyito en el 1-1 ante Rosario Central, luego el uruguayo se lesionó en un práctica del psoas de su pierna derecha.

Fechas atrás había integrado el banco de suplentes en la goleada 5-0 a Newell’s en La Bombonera, pero ni con ese contexto favorable Edi terminó sumando minutos.

Superclásico con condimento especial…

Además de lo que genera ganar un clásico, esta vez el Xeneize y el Millonario tendrán un duelo extra: ambos se juegan la clasificación a la próxima Copa Libertadores y luchan por ese segundo puesto en la Tabla Anual.

Rosario Central se quedó con el primer boleto y ahora está en disputa el segundo pasaje a la edición 2026. De momento, Boca lidera la Zona A con 23 puntos y River se ubica en la Zona B con 21 unidades.