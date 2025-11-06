Avanza el juicio contra la jueza Julieta Makintach por el documental “Justicia Divina”: podría ser destituida

El juicio político contra la jueza Julieta Makintach se reanudó este jueves, luego de un cuarto intermedio. La magistrada enfrenta una acusación por haber participado en la grabación del documental “Justicia Divina”, centrado en el proceso judicial por la muerte de Diego Armando Maradona, sin autorización oficial.

Durante la reanudación, el tribunal decidió rechazar el pedido del defensor de la funcionaria judicial, Darío Saldaño, quien había solicitado que la acusación se unificara únicamente bajo la Procuración General, argumentando una “asimetría de partes”. Sin embargo, la presidenta del tribunal no hizo lugar al planteo y la audiencia continuó con la declaración de los testigos.

El primero en testificar fue Patricio Ferrari, fiscal del juicio por la muerte de Maradona, seguido por tres efectivos policiales que permitieron el ingreso de las cámaras al tribunal y por Jorge Ignacio Huarte, realizador audiovisual involucrado en el documental.

