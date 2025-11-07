Diego Simeone habló sobre la ausencia de Julián Álvarez en los premios The Best

Este jueves, la FIFA dio a conocer los nominados a los premios The Best y resultó llamativa la ausencia de Julián Álvarez. El argentino no intrega ni la terna de Mejor Jugador ni la de Mejor Delantero.

El atacante está viviendo un gran presente en el Atlético de Madrid desde su llegada del Manchester City, ya que convirtió 29 goles y repartió 8 asistencias en 57 partidos oficiales, pero parece que no es suficiente.

Tras esto, en la conferencia de prensa previa al partido ante Levante, Diego Simeone dio su opinión y destacó el trabajo que viene realizando el delantero argentino en el equipo. “No soy el que termina tomando decisiones de si está o no está (en los premios The Best), pero yo entiendo lo que transmito: para nosotros es un jugador importantísimo, uno de los mejores delanteros del mundo. Lo tenemos nosotros y lo tenemos que cuidar. Ojalá nos siga dando todo lo que nos está dando, que es un montón”.

🗣️ Simeone: “Julián Alvarez es uno de los mejores delanteros del mundo, y lo tenemos nosotros” pic.twitter.com/jFixOiyFNg — Diario AS (@diarioas) November 7, 2025

El club también se manifestó con un posteo sugestivo en redes, cuestionando la ausencia de su goleador. La cuenta del Atlético de Madrid en inglés publicó un video en el que se ven a los 22 jugadores nominados a The Best y una voz de fondo que dice: “El mundo entero parece estar haciéndose la misma pregunta… ¿Dónde está el Hombre Araña?”.