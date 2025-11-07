Viernes, 7 de noviembre 2025

Gustavo Costas fue nominado como mejor entrenador del mundo en 2025

por

La IFFHS (Federación Internacional de Historia y Estadística del Fútbol) anunció este jueves a los candidatos al premio Entrenador del Año 2025 y, una vez más, Argentina tiene representantes de peso: Gustavo Costas, por su gran año con Racing Club y Diego Simeone, por su campaña al frente del Atlético de Madrid.

El campeón de la Sudamericana en 2024 competirá, entre otros, ante Luis Enrique, ganador de la Champions League con el París Saint-Germain, y Simone Inzaghi, finalista de la Orejona con el Inter y actual DT de Al Hilal, se suman a las presencias de Abel Ferreira y Filipe Luís, quienes pelean el título del Brasileirao entre Palmeiras y Flamengo y dirimirán la Copa Libertadores en Perú.

Los nominados al Entrenador del Año 2025

Antonio Conte (Italia) – Napoli

Diego Simeone (Argentina) – Atlético de Madrid

Enzo Maresca (Italia) – Chelsea

Hansi Flick (Alemania) – Barcelona

Luis Enrique (España) – Paris Saint-Germain

Mikel Arteta (España) – Arsenal

Simone Inzaghi (Italia) – Inter / Al Hilal

Unai Emery (España) – Aston Villa

Vincent Kompany (Bélgica) – Bayern Múnich

Xabi Alonso (España) – Bayer Leverkusen / Real Madrid

Abel Ferreira (Portugal) – Palmeiras

Filipe Luís (Brasil) – Flamengo

Gustavo Costas (Argentina) – Racing Club

Tiago Nunes (Brasil) – Universidad Católica / Liga de Quito

Vicente Sánchez (Uruguay) – Cruz Azul

Jesper Sørensen (Dinamarca) – Vancouver Whitecaps

Matthias Jaissle (Alemania) – Al-Ahli

Shigetoshi Hasebe (Japón) – Kawasaki Frontale

Krunoslav Jurčić (Croacia) – Pyramids

Miguel Cardoso (Portugal) – Mamelodi Sundowns

