Gustavo Costas fue nominado como mejor entrenador del mundo en 2025

La IFFHS (Federación Internacional de Historia y Estadística del Fútbol) anunció este jueves a los candidatos al premio Entrenador del Año 2025 y, una vez más, Argentina tiene representantes de peso: Gustavo Costas, por su gran año con Racing Club y Diego Simeone, por su campaña al frente del Atlético de Madrid.
El campeón de la Sudamericana en 2024 competirá, entre otros, ante Luis Enrique, ganador de la Champions League con el París Saint-Germain, y Simone Inzaghi, finalista de la Orejona con el Inter y actual DT de Al Hilal, se suman a las presencias de Abel Ferreira y Filipe Luís, quienes pelean el título del Brasileirao entre Palmeiras y Flamengo y dirimirán la Copa Libertadores en Perú.
Los nominados al Entrenador del Año 2025
Antonio Conte (Italia) – Napoli
Diego Simeone (Argentina) – Atlético de Madrid
Enzo Maresca (Italia) – Chelsea
Hansi Flick (Alemania) – Barcelona
Luis Enrique (España) – Paris Saint-Germain
Mikel Arteta (España) – Arsenal
Simone Inzaghi (Italia) – Inter / Al Hilal
Unai Emery (España) – Aston Villa
Vincent Kompany (Bélgica) – Bayern Múnich
Xabi Alonso (España) – Bayer Leverkusen / Real Madrid
Abel Ferreira (Portugal) – Palmeiras
Filipe Luís (Brasil) – Flamengo
Gustavo Costas (Argentina) – Racing Club
Tiago Nunes (Brasil) – Universidad Católica / Liga de Quito
Vicente Sánchez (Uruguay) – Cruz Azul
Jesper Sørensen (Dinamarca) – Vancouver Whitecaps
Matthias Jaissle (Alemania) – Al-Ahli
Shigetoshi Hasebe (Japón) – Kawasaki Frontale
Krunoslav Jurčić (Croacia) – Pyramids
Miguel Cardoso (Portugal) – Mamelodi Sundowns