Revelan que Perón y Alfonsín eran masones: los documentos inéditos se presentarán en La Noche de los Museos

El máximo representante de la masonería argentina, Pablo Lázaro, mostró en una entrevista que la organización posee “documentos inéditos que confirman que los expresidentes Raúl Alfonsín y Juan Domingo Perón pertenecían a la masonería”. En ese sentido, destacó que se trata de “solicitud de ingreso de Raúl Alfonsín” y una carta fechada “el 27 de abril de 1958 que le otorgaba (a Perón) el grado máximo de la masonería escocista, el grado 33”.

Lázaro explicó que la masonería argentina es “una institución filosófica, filantrópica, laica y progresista” que reúne a “librepensadores”, entre ellos dirigentes políticos, músicos y presidentes. Al hablar del carácter público de la institución, indicó que “hoy no es secreta sino discreta porque no hacemos propaganda de los actos que hacemos”.

Según la presentación, los documentos serán exhibidos durante “La Noche de los Museos” y forman parte de un archivo donde se incluyen otros hombres destacados de la historia argentina. “Casi toda la Primera Junta, salvo Azcuénaga, eran masones“, indicó Lázaro. En ese marco señaló que durante los últimos años la membresía de la logia “se quintuplicó” y que desde hace 24 años se aceptan mujeres como integrantes.

Fuente: Nexofin