El Presidente confirmó que Argentina podría comprarle submarinos y buques a Francia

El presidente Javier Milei confirmó en un reportaje al canal francés Public Sénat que la Argentina “está comprando submarinos y le estamos comprando, además, unos buques para patrullar las costas”. Según se informó, aún no hay un plazo formal para la firma del convenio entre ambos gobiernos.

Fuentes oficiales en estricta reserva indicaron que la negociación incluye que Francia acceda a que Argentina no pague los submarinos hasta que estén terminados y listos para su entrega, una modalidad poco habitual en este tipo de operaciones. También se menciona que el Gobierno se basa en que Francia es uno de los países líderes en este tipo de tecnologías.

El presupuesto 2025 había contemplado un crédito plurianual por USD 2.310 millones para “Recuperación Submarina”, que ahora podría ser prorrogado o modificado a raíz del nuevo acuerdo con Francia. Asimismo, el ministro de Defensa, Luis Petri, habría remitido a la firma francesa Naval Group una carta de intención para la compra de tres unidades del modelo evolucionado del submarino Scorpene.

Fuente: Nexofin