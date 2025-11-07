La Fórmula 1 y el Gran Premio de Brasil: horarios, TV y últimos antecedentes

La Fórmula 1 ya está en su etapa final de temporada, un gran indicio de ello es cuando se corre en el Autódromo José Carlos Pace (conocido popularmente como Interlagos) en el marco del Gran Premio de Brasil, un GP marcado por las grandes definiciones de títulos (como en 2008 o en 2012) o de grandes carreras que han inclinado la balanza en favor de algún piloto en la lucha por el campeonato (por ejemplo en 2021).

¿Será esta la oportunidad para Lando Norris de escaparse en la tabla? ¿Podrá Oscar Piastri recuperar su nivel y retornar a la cima de la tabla? ¿O simplemente será otra exhibición de manejo por parte de Max Verstappen y seguirá recortando distancia ante los dos McLaren?

Por el lado de Alpine y de Franco Colapinto, quien viene de finalizar 16° en México, afrontarán un GP especial, sobre todo para el Pilarense dado a la cercanía limítrofe con el país paulista. Se espera una gran masa de argentinos apoyando a Franco durante todo el fin de semana y con respecto a eso el piloto de Alpine comentó: “Siempre es genial volver a Sudamérica. Después de haber vivido este evento por primera vez el año pasado, tengo muchas ganas de regresar a la pista frente a todos los hinchas, especialmente con tantos argentinos allí para apoyarme”.

“Vimos el año pasado con Alpine que esta es una carrera en la que puede pasar cualquier cosa, así que nuestro objetivo será estar preparados y aprovechar cualquier oportunidad que se nos presente, especialmente al ser un fin de semana sprint, con todavía más acción potencial (…)No ha sido una temporada fácil para nosotros, pero seguimos con la cabeza en alto y enfocados en hacer el mejor trabajo posible este fin de semana”, concluyó Franco.

📊 | Ficha técnica del circuito de Interlagos🇧🇷 • Longitud: 4.309km

• Zonas de DRS: 2

• Curvas: 15

• Vueltas: 71

• Récord de vuelta: 1:10.540 (2018) Valtteri BOTTAS🇫🇮#F1 #Formula1 #BrazilGP🇧🇷 pic.twitter.com/7PIghDo3Tc — FormulaArg (@FormulaArgOK) November 5, 2025

El pronóstico del tiempo siempre se mira de reojo en Interlagos

El trazado paulista siempre fue propenso (más que nada por la época del año) a tener probabilidades de lluvia y, sumado al diseño del circuito, lo transforma en un combo exquisito para el espectáculo.

2025 no será la excepción (por lo menos con el clima) dado a que se prevé que las jornadas de viernes y sábado serán con piso mojado y una temperatura promedio de 28 grados. Aunque todo parece indicar que no lloverá durante la carrera del domingo, los pronósticos se muestran amenazantes con que esa predicción puede cambiar en cualquier momento.

🇧🇷| PRONÓSTICO DEL TIEMPO PARA EL FIN DE SEMANA DEL GRAN PREMIO DE BRASIL 2025 • VIERNES

Probabilidad de lluvia: 40%🌧️

Temperatura FP1: 25°

Temperatura SQ: 28° • SÁBADO

Probabilidad de lluvia: 80%🌧️

Temperatura SR: 24°

Temperatura Q: 26° • DOMINGO

Probabilidad de lluvia:… pic.twitter.com/OHWLR970qR — FormulaArg (@FormulaArgOK) November 5, 2025

Horarios y TV del #BrazilGP

Cabe recordar que el GP de Brasil será con formato Sprint. Por lo tanto habrá una única práctica libre el día viernes y luego estarán las dos clasificaciones (para el Sprint y la final) y las dos carreras.

📌 | HORARIOS Y TRANSMISIÓN DEL GRAN PREMIO DE BRASIL🇧🇷 • RONDA 21

📍São Paulo

🗓️ 7-8-9 de noviembre 🖥 Transmisión EN VIVO:

ARGENTINA🇦🇷:

• Disney+ Premium / Fox Sports

BRASIL🇧🇷:

• BandSports

MÉXICO🇲🇽:

• Sky Sports

SUDAMERICA🌎

• Disney+ / F1TV

ESPAÑA🇪🇸

• Dazn#F1… pic.twitter.com/mZ17DBFHIv — FormulaArg (@FormulaArgOK) October 31, 2025

Últimos ganadores del #BrazilGP

2024: Max Verstappen (Red Bull Racing)

2023: Max Verstappen (Red Bull Racing)

2022: George Russell (Mercedes AMG)

2021: Lewis Hamilton (Mercedes AMG)

2019: Max Verstappen (Red Bull Racing)