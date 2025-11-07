Franco Colapinto largará 16° en la carrera Sprint del Gran Premio de Brasil

Finalizó el primer día de competencia en el Gran Premio de Brasil, en un austero viernes para Franco Colapinto tras asegurarse una butaca en Alpine para 2026.

En la única práctica libre desde el Circuito de Interlagos, el piloto argentino finalizó en la posición 16° y finalizó por delante de los Red Bull de Max Verstappen y Tsunoda y las Ferraris de Charles Leclerc y Lewis Hamilton.

Necesitaba al menos mejorar una posición la Qualy Sprint que se desarrolló horas más tarde en São Paulo. Pero el A525 no pudo más y volvió a quedarse en la primer corte, finalizando otra vez 16°. Liam Lawson, Yuki Tsunoda, Esteban Ocon y Carlos Sainz fueron los otros eliminados.

El McLaren de Lando Norris se quedó con la pole position para la Sprint Race y su vuelta más rápida fue de 1:12.783. Su compañero de equipo Oscar Piastri y monagesco Charles Leclerc con Ferrari completaron el podio.

Como sigue la cronograma de competencia

Veremos si la confirmación oficial de Alpine, produce algún cambio de efecto en la conducción de Colapinto, quien además de mostrarse feliz por la decisión también confesó que a partir de ahora no seguirá corriendo una carrera contra el estrés y la presión.

De todaas maneras hasta el propio Flavio Briatore ha indicado que es frustrante ver el trabajo de los ingenieros y los pilotos, y que los resultados no se vean reflejados en las posiciones y en la composición del coche.

Sábado 8 de noviembre

Carrera Sprint – 11.00 – 12.00

Clasificación – 15.00 – 16.00

Domingo 9 de noviembre