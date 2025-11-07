Juicio por la muerte de Cecilia Strzyzowski: la Justicia reconstruyó como César Sena descartó los restos de su pareja al río

Durante una nueva audiencia en el juicio por la muerte y desaparición de Cecilia Strzyzowski, uno de los acusados apuntó contra César Sena y relató cómo y dónde se deshizo de las cenizas de la víctima, tras varios días de cremación.

Se trata de Gustavo Obregón, un empleado del Clan Sena y el principal imputado por el encubrimiento del crimen de la joven chaqueña, aquel fatídico 2 de junio del 2023.

El relato del acusado, se centró en el traslado del cuerpo de Cecilia, que realizó junto con quien era su pareja y patrón, en bolsas de residuos, hacia Campo Rossi, un lugar cercano a la chanchería que poseía Emerenciano Sena y su esposa, Marcela Acuña, en las afueras de la ciudad de Resistencia.

Fuente: Nexofin