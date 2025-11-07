Viernes, 7 de noviembre 2025

Una pista desde Paraguay reavivó la búsqueda de Marita Verón

La ciudad de Capiatá, en el departamento Central de Paraguay, se convirtió en las últimas horas en foco de atención para el caso Marita Verón, desaparecida hace 23 años, el 3 de abril de 2002 en Tucumán.

Vecinos del barrio San Ramón avisaron a Susana Trimarco sobre una mujer en situación de calle que, según ellos, podría ser la joven tucumana.

Trimarco confirmó que recibió una foto de la mujer y que la imagen la impactó profundamente: “Es horrorosa la situación. No puedo dormir pensando que, mientras ayudo a tantas mujeres, mi hija podría estar así”.

La información fue remitida a la Fiscalía Federal N°2 de Tucumán, a cargo de José Agustín Chit, para su análisis.

