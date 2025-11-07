El misterio del 43: los mensajes ocultos de Franco Colapinto y Alpine sobre su futuro

Primero fue una foto en Instagram: Franco Colapinto, sonriente, escribió “Brasil te amo” y, detrás, una escena de la película “En busca del destino” con una ecuación matemática.

No parecía gran cosa. Pero los fanáticos saben que en el mundo del piloto argentino nada es casual. A los pocos días, su círculo empezó a llenar las redes de un mismo número: 43.

El juego se volvió colectivo. Su representante, María Catarineu, y su mánager, Jamie Campbell-Walter, subieron historias con códigos, mientras la escudería Alpine encendió la mecha al publicar “7/11/25 — ¿ya hiciste las cuentas?”. La suma da 43.

Have you done the maths yet? 🤔 pic.twitter.com/v2im7VSkGU — BWT Alpine Formula One Team (@AlpineF1Team) November 6, 2025

Desde la escudería francesa habían avisado que noviembre sería el mes de definiciones sobre el futuro del argentino, que debutó esta temporada en la F1 y se ganó el cariño del público por su talento y frescura. Todo sugiere que el 43 podría estar ligado a un anuncio clave: su continuidad en el equipo.

Los mensajes no quedaron en el paddock. Mercado Libre, uno de sus sponsors, también se sumó al enigma con guiños numéricos. Cada publicación, cada pista, reforzó la expectativa.

A horas de la fecha señalada, nadie sabe qué pasará. Pero algo está claro: Colapinto y Alpine lograron lo impensado, convertir un número en una cuenta regresiva que tiene a todo el automovilismo argentino mirando el 43.