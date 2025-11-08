Con el VAR como protagonista, Rosario Central y San Lorenzo empataron sin goles por el Torneo Clausura

En el inicio de la fecha 15 del Torneo Clausura 2025, Rosario Central y San Lorenzo empataron por 0-0. Con un gol anulado por lado, finalmente no hubo emociones y se repartieron un punto por lado. De esta manera, el Ciclón selló su clasificación a octavos de final y el Canalla se aseguró mantener la cima en la tabla de posiciones.

En el primer tiempo y tras una excelente jugada preparada, Gastón Hernández había marcado el 1-0 para el conjunto de Boedo, pero el VAR confirmó que estaba en posición adelantada. A raíz de las protestas, Damián Ayude fue expulsado por el árbitro Facundo Tello.

❌ El gol anulado a San Lorenzo ante Rosario Central. 🟥 Damián Ayude fue EXPULSADO por reclamar tras la confirmación del offside de Gastón Hernández a instancias del VAR. pic.twitter.com/mBW5t3A3su — dataref (@dataref_ar) November 8, 2025

En el segundo tiempo y tras un gran centro de Ángel Di Maria, Enzo Giménez convertía un golazo de cabeza pero fue anulado porque Juan Komar, se encontraba en fuera de juego y, pese a que no intervino de manera directa, molestó a la defensa visitante.

EL CANALLA SE PUSO EN VENTAJA 🟡🔵 Centro de Di María y gran cabezazo de Enzo Giménez para el 1-0 de Rosario Central ante San Lorenzo Viví el Torneo Clausura 2025 por TNT Sports Premium y disfrutalo también en HBO Max 👉 #Suscribite https://t.co/rq6sQOr7sM pic.twitter.com/QZiEqEUBkW — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) November 8, 2025

Con la igualdad, San Lorenzo es quinto en la zona B con 23 puntos y sexto en la tabla anual, con 50 unidades y asegurando la clasificación a los playoffs del torneo Clausura 2025, mientras que el invicto equipo de Ariel Holan lidera ambas tablas, con 31 y 66 puntos, respectivamente.

En la próxima fecha, la última de la fase regular, el conjunto dirigido por Damián Ayude recibirá a Sarmiento, mientras que el Canalla visitará a Independiente. Ambos partidos son con día y horario a confirmar.