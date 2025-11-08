“¿Querés ser detective?”: la particular campaña de difusión de Patricia Bullrich al estilo del “Tío Sam”

El Ministerio de Seguridad nacional anunció la apertura del programa de ingreso de graduados universitarios al Departamento Federal de Investigaciones (DFI) de la Policía Federal Argentina (PFA). La ministra Patricia Bullrich afirmó que “con este programa se genera un salto en la calidad” porque “abre a los profesionales argentinos la posibilidad de entrar a las fuerzas policiales”.

Este viernes la funcionaria difundió la convocatoria con una imagen que evoca a la campaña de Estados Unidos durante la Primera y Segunda Guerra Mundial para sumar soldados. “I want you for U.S. army” (Te quiero a tí para el ejército de los EE.UU.), indicaba el histórico cartel del “Tío Sam”. El de Bullrich señala: “¿Querés ser detective? Te estamos buscando”.

Los requisitos para postularse establecen que los aspirantes deben ser graduados universitarios (licenciatura o tecnicatura), argentinos nativos o por opción, de hasta 40 años –aunque podrán considerarse excepciones mayores por mérito o experiencia–, contar con “antecedentes personales intachables” y superar evaluaciones psicológicas, médicas y de aptitud física.

El programa constará de un entrenamiento intensivo de nueve meses en investigación criminal, tecnología y práctica policial; los egresados accederán al escalafón principal de la PFA con el grado de subinspector.

Fuente: Nexofin