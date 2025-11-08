La nueva CGT desafió al Gobierno: rechazaron los tres puntos centrales de la reforma laboral de Javier Milei

La nueva conducción de la Confederación General del Trabajo (CGT), encabezada por Jorge Sola, Cristian Jerónimo y Octavio Argüello, le envió una señal política al Gobierno de Javier Milei al rechazar los tres puntos clave del anteproyecto de reforma laboral que impulsa el Ejecutivo.

En declaraciones públicas, los dirigentes aseguraron que están abiertos a negociar, pero dejaron claro que no convalidarán ninguna iniciativa que implique retrocesos en materia de derechos laborales.

“No vamos a aceptar ninguna propuesta que sea regresiva con quita de derechos”, afirmó Cristian Jerónimo, uno de los flamantes cotitulares de la CGT, en diálogo con Urbana Play.

Fuente: Nexofin