El polémico comunicado de la AFA tras la negativa reunión con los dirigentes de San Lorenzo

A Claudio Tapia se le acabó la paciencia con la crítica situación política que atraviesa San Lorenzo, y en nombre de la Asocación de Fútbol Argentino, a través de un comunicado en X (ex Twitter) dio los pasos a seguir.

En las últimas horas “Chiqui” mantuvo una nueva reunión con dirigentes del Ciclón y asambleístas, pero la misma fue negativa y no llegaron a un acuerdo. Los representantes que están en contra del mandato de Marcelo Moretti, propusieron un proyecto sin él al mando.

El cónclave se llevó a cabo en el Predio Lionel Messi de la AFA y el deseo de Tapia era que los propios directivos Azulgrana limarán diferencias para llegar a buen puerto. Esto no sucedió y ahora la entidad tiene la pelota.

Con el fin de reordenar el caos institucional y la situación financiera que vive San Lorenzo -el mandamás había pedido avales ecónomicos para que el club no se vaya a la quiebra y no intervenga la Justicia- la idea era un gobierno de tres meses de transición para llamar a elecciones a principios de 2026. Finalmente, esto no sucederá.

El comunicado de AFA tras la reunión

“Lamentablemente, y a pesar de los esfuerzos de la Casa, no ha existido un acuerdo donde se establezca un proyecto político en beneficio de San Lorenzo. Dicha situación provoca que, en los próximos días, sea la AFA quien determine los pasos a seguir, respetando siempre las vías estatutarias a fin de cumplir la resolución judicial vigente” fue el explosivo comunicado.