Cambio en la grilla del GP de Brasil: Colapinto largará un puesto más adelante

Franco Colapinto ganó una posición en la parrilla de salida del Gran Premio de Brasil de Fórmula 1 debido a una sanción aplicada a Max Verstappen. El neerlandés, que había clasificado en el puesto 16, deberá partir desde boxes luego de que Red Bull realizara modificaciones en su monoplaza tras la clasificación, algo que no está permitido por el reglamento.

Gracias a esa penalidad, el piloto argentino del equipo Alpine subirá un lugar y comenzará la carrera desde la posición 17, en lo que será una nueva experiencia dentro de su primera temporada completa en la máxima categoría.

El cambio beneficia levemente a Colapinto, que había tenido una jornada complicada el sábado, aunque se mantiene con expectativas de poder avanzar en una competencia que suele ser impredecible en el circuito de Interlagos. La sanción a Verstappen también obliga a reordenar parte de la grilla, aunque los principales candidatos al triunfo no se ven afectados.

Con esta modificación confirmada, Colapinto buscará aprovechar cualquier oportunidad en una pista donde los sobrepasos son frecuentes y las estrategias juegan un papel clave.