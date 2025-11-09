Tras el pedido de regulación de Mercado Libre, Marcos Galperin dijo que competirá con Shein y Temu

El fundador de Mercado Libre, Marcos Galperin, afirmó que dicha empresa “va a competir” contra las compañías chinas de retail Shein y Temu, y aseguró que no está preocupado por la entrada de estas al mercado argentino.

Las declaraciones de Galperin contradicen, o más bien bajan el tono, a las propinadas por el CEO de Mercado Libre pidiendo una mayor regulación a las cadenas chinas no solo en Argentina, sino en el continente, en el que hasta hace poco la empresa tenía un predominio casi monopólico en la mayoría de los países latinoamericanos.

El CEO de Mercado Libre en Argentina, Juan Martín de la Serna, había pedido esta semana que se endurezcan las regulaciones contra Shein y Temu al advertir que se trata de una situación de competencia desleal y una amenaza a las empresas locales y al empleo.

Fuente: Nexofin