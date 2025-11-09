Con un doblete de Messi, Inter Miami goleó y sigue en los Playoffs de la MLS

Esta vez sí. Inter Miami le puso fin a una serie interminable con una goleada 4-0 al Nashville en el tercer partido correspondiente a la primera fase de los Playoffs de la Major League Soccer (MLS).

Las Garzas ganaron el primer chico, los de Tennessee se habían impuesto en el segundo y por esas costumbres norteamericanas, en vez de definir la llave desde los penales, los equipos se fueron a un tercer match.

Lionel Messi no quiso milonga y marcó un doblete en la primera mitad en el Chase Stadium. En la segunda mitad, otro argentino, Tadeo Allende, también se anotó por duplicado en el marcador.

Sin Luis Suárez, el rosarino tuvo como guardián a Rodrigo De Paul. Los otros compatriotas en cancha fueron Mateo Silvetti y Baltasar Rodríguez.

Comandados por Javier Mascherano, Inter Miami se clasificó a las semifinales de la Conferencia Este por primera vez en la historia de la franquicia. Su próximo rival será Cincinnati, aunque los duelos comenzarán después de la Fecha FIFA.