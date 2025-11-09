En su pulseada con Kicillof, Máximo Kirchner planea convocar a elecciones internas en el PJ bonaerense

El presidente del PJ bonaerense, Máximo Kirchner, anunció que planea llamar a elecciones internas para elegir nuevas autoridades partidarias el febrero próximo. En ese marco, dijo estar dispuesto a poner en juego su liderazgo al frente de la formación política.

En el marco de la interna que libra contra el gobernador bonaerense Axel Kicillof por el liderazgo del peronismo provincial, el legislador e hijo de la expresidente Cristina Kirchner dijo que está “dispuesto a competir”.

De cara a las posibles elecciones, Máximo Kirchner sostuvo que ya inició conversaciones con intendentes e intendentas para llevar el comicio adelante.

Fuente: Nexofin