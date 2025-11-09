Inundaciones en PBA: Patricia Bullrich anunció el giro de $1900 millones a los municipios afectados

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, visitó este sábado al municipio de 9 de Julio, uno de los más afectados por las severas inundaciones en el interior de la provincia de Buenos Aires.

Tras una reunión con los intendentes de las zonas afectadas, el Ministerio puso en funcionamiento un centro de emergencias en la mencionada localidad, una de las que se encuentran en estado más crítico.

A su vez, se enunció que el Gobierno nacional enviará 1900 millones de pesos a los municipios afectados, y la apertura de una línea de créditos del Banco Nación para productores.

Al respecto, Patricia Bullrich dijo que los prestamos serán “a sola firma” y con “tasa mucho más baja”. A su vez, correrá en paralelo a esta medida, la postergación del pago de impuestos, a la vez que la llegada de agentes de Vialidad y del Ejército.

