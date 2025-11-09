El Gobierno negocia con EEUU exportar acero, aluminio y carne sin aranceles

El Gobierno mantiene negociaciones con Estados Unidos para fijar una cuota de exportación de acero y aluminio sin aranceles al país norteamericano. Este acuerdo podría hacerse extensible a la carne. Son apenas apartados de un acuerdo comercial más extenso entre Buenos Aires y Washington, que podría oficializarse antes del fin de noviembre.

El plan busca reproducir el esquema formado en 2018 entre Mauricio Macri y Donald Trump, cuando se fijo un tope de 180 mil toneladas anuales para ambos productos.

Actualmente EEUU aplica un arancel del 50% a las importaciones de acero y aluminio de la mayoría de los países, por lo que la exención implicaría un gran alivio para las empresas argentinas del sector como Aluar y Ternium, dependientes del mercado estadounidense.

Fuente: Nexofin