Manuel Adorni dijo que “hay veinte gobernadores dispuestos a colaborar” con las reformas laboral y tributaria

En medio de las negociaciones por las reformas laboral y tributaria, el nuevo jefe de Gabinete, Manuel Adorni, dijo que las iniciativas cuentan con el respaldo de los mandatarios provinciales: “Hay 20 gobernadores dispuestos a colaborar”.

Adorni estuvo presente por el Gobierno en el acto por el 160 aniversario de la Sociedad Rural Argentina (SRA), ya que el presidente Javier Milei se encuentra en Bolivia como invitado a la jura del nuevo presidente Rodrigo Paz.

En ese marco, dijo que “hay 20 gobernadores dispuestos a colaborar, un presidente y un equipo de gobierno con el objetivo fijo en lograrlo”.

Fuente: Nexofin