GP de Brasil: Franco Colapinto chocó y quedó afuera de la Carrera Sprint

El piloto argentino Franco Colapinto sufrió un fuerte accidente este sábado durante la Carrera Sprint del Gran Premio de Brasil, disputada bajo condiciones climáticas muy complicadas.

Cuando la pista estaba húmeda y los autos giraban en Interlagos, Colapinto perdió el control de su Alpine al pasar por un charco en una de las curvas más rápidas del circuito. El monoplaza se desestabilizó por completo y terminó impactando con fuerza contra las barreras de contención.

Esto fue lo que pasó con Franco Colapinto, en la misma curva se despistaron tanto Piastri como Hulkenberg también 😔 pic.twitter.com/uNzAZjfhy9 — 43 ★ (@ColapintoFiles) November 8, 2025

A pesar de la violencia del golpe, el pilarense salió ileso y pudo bajarse por sus propios medios, aunque el accidente obligó a interrumpir la carrera con bandera roja mientras los comisarios retiraban el auto y reparaban la zona del impacto.

De esta manera, Colapinto debió abandonar la competencia antes de tiempo, en una jornada que venía siendo positiva hasta el momento del despiste, y los ingenieros deberán trabajar a contrarreloj para la clasificación de la tarde.

En la misma acción, Oscar Piastri también quedó out en un momento crítico del campeonato que el australiano pelea con Lando Norris y Max Verstappen. Tanto el McLaren como el Alpine quedaron afuera de la Sprint, mientras que el Sauber de Hulkenberg pudo continuar.