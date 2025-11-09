Javier Milei prepara una cumbre con gobernadores para sellar apoyos al Presupuesto 2026 y las reformas

El presidente Javier Milei prepara una nueva cumbre con los gobernadores provinciales, que se realizará una vez que el flamante ministro del Interior, Diego Santilli, finalice su ronda de reuniones “mano a mano” con los mandatarios. El objetivo del Gobierno es avanzar en acuerdos políticos y legislativos que garanticen los votos necesarios para aprobar el Presupuesto 2026 y las reformas estructurales que se debatirán durante las sesiones extraordinarias convocadas entre el 10 y el 31 de diciembre.

En Balcarce 50 aseguran que la prioridad del Ejecutivo es consolidar un bloque de gobernadores aliados que respalde las tres iniciativas más sensibles de la agenda oficial: la reforma laboral, la reforma tributaria y la reforma penal. Si bien no se descarta que el período de sesiones se extienda a enero, desde la Casa Rosada confirman que los pliegos judiciales quedarán fuera de esta negociación.

Fuentes del entorno presidencial señalaron que el primer mandatario tiene la intención de “reeditar el espíritu del Pacto de Mayo”, aquel acuerdo que firmó en 2024 con 18 mandatarios provinciales, pero esta vez con un enfoque más técnico y orientado al Congreso. La idea del Gobierno es que, tras los acuerdos particulares con cada distrito, los compromisos políticos se traduzcan en votos efectivos dentro del Parlamento.

Fuente: Nexofin