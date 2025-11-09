Franco Colapinto y el Gran Premio de Brasil: horario y por dónde verlo

Este domingo se corre el Gran Premio de Brasil, que tendrá en la pole a Lando Norris. El McLaren del británico fue el más veloz de la Sprint y todo indica que mañana también lo será.

Pero en la Fórmula 1 hay que correr y el GP del año pasado es el claro ejemplo. Norris deberá revalidar lo de este sábado para seguir siendo líder del campeonato de pilotos en la recta final (Las Vegas, Qatar y Abu Dhabi).

Kimi Antonelli y Charles Leclerc lo seguirán, mientras que Lewis Hamilton y Max Verstappen saldrán en la séptima y octava fila, respectivamente.

Franco Colapinto, por su parte, largará desde el puesto 18. El argentino le agradeció a sus mecánicos por reparar “a contrarreloj” su coche, después del golpazo en la Sprint. Alpine cambió chasis y caja de cambios.

#BrazilGP: hora y televisión

La carrera de Interlagos comenzará a las 14.00 horas (Argentina) y se podrá ver en televisión por Fox Sports y en streaming por Disney+.