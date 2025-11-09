Murió en Paraguay la mujer que podría ser Marita Verón: Susana Trimarco viajará para pedir las pericias de ADN

A más de 23 años de la desaparición de Marita Verón, la joven tucumana secuestrada en 2002 por una red de trata de personas, una noticia reabrió la esperanza de su familia. Esta semana, una mujer hallada en situación de calle en Asunción, Paraguay, generó una nueva línea de investigación: algunos rasgos físicos y datos personales hicieron pensar que podría tratarse de ella. Sin embargo, las autoridades paraguayas confirmaron que la mujer falleció en los últimos días, en medio de un cuadro de extrema vulnerabilidad y desnutrición.

La madre, Susana Trimarco, recibió la noticia este viernes y confirmó que viajará la próxima semana al país vecino para interiorizarse del caso y exigir que se realicen las pericias de ADN y huellas digitales que permitan identificar el cuerpo. “Yo me voy a ir, porque quiero ver. No quiero volver a escuchar que estaba viva y ahora me digan que está muerta. Vamos a esperar que autoricen todas las pericias internacionales”, expresó conmovida en declaraciones a C5N.

Trimarco, que lleva más de dos décadas dedicada a la búsqueda de su hija y a la lucha contra la trata de personas, aseguró que la mujer presentaba rasgos muy similares a los de Marita, especialmente “la ceja, la quijada y la forma de la cara”. “Era mucha la insistencia. Si es Marita, la cara estaba ultrajada, deteriorada como indigente, pero con similitudes físicas”, sostuvo.

Fuente: Nexofin