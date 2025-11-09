Plantas resistentes al sol directo ideales para balcones urbanos

Tener un balcón con mucho sol puede parecer un desafío para las plantas, pero lo cierto es que existen especies que no solo lo toleran, sino que crecen mejor bajo estas condiciones. Si buscás darle vida a tu espacio urbano sin preocuparte porque el sol queme las hojas, estas opciones son ideales.

Suculentas y cactus

Son las más populares cuando se trata de sol directo. Prácticas y fáciles de cuidar, almacenan agua en sus hojas o tallos, lo que les permite resistir largas horas de luz solar y poca humedad.

Fuente: Nexofin