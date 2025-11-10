Cómo cuidar la piel del rostro después de usar maquillaje de larga duración

El maquillaje de larga duración es una gran opción para mantener un look impecable durante horas, pero también puede dejar la piel más vulnerable si no se retira y trata correctamente. Prestar atención al cuidado posterior es clave para mantener la salud y el equilibrio del rostro.

Retirar el make up de forma completa

El primer paso es desmaquillar con un producto específico que elimine fórmulas resistentes al agua o de larga duración. Puede ser un bálsamo, aceite o agua micelar bifásica. Evitá frotar demasiado el cutis para no irritarlo.

Fuente: Nexofin