FOTOS | Messi visitó el Barcelona: el mensaje que podría cambiar su destino futbolístico

En la antesala del amistoso entre la Selección argentina y Angola, Lionel Messi volvió a emocionar al mundo del fútbol con un mensaje que esperanza y nostalgia de millones de hinchas.

El capitán albiceleste regresó al Camp Nou después de varios años y compartió en sus redes sociales un sentido texto acompañado por imágenes de su visita al mítico estadio del Barcelona.

“Anoche volví a un lugar que extraño con el alma. Un lugar donde fui inmensamente feliz, donde ustedes me hicieron sentir mil veces la persona más feliz del mundo. Ojalá algún día pueda volver, y no solo para despedirme como jugador, como nunca pude hacerlo”, escribió el rosarino en su cuenta de Instagram.

Las palabras de Messi rápidamente se viralizaron y conmovieron tanto a los fanáticos del Barça como a los seguidores de la Selección argentina.

Su regreso al estadio que lo vio crecer reavivó los recuerdos de una etapa dorada en la que el astro conquistó títulos, récords y corazones, dejando abierta la ilusión de un reencuentro futuro con el club de su vida.

Las fotos que compartió Messi

