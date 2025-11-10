El sorteo del Mundial 2026 ya tiene lugar y día definidos

Con el Mundial a la vuelta de la esquina, la FIFA anunció que el próximo 5 de diciembre se realizará el sorteo del torneo, que contará con récords históricos tanto en el número de sedes (3 países anfitriones) como en la cantidad de participantes (48 selecciones).

Con 28 equipos ya clasificados y 17 sedes confirmadas, la próxima Copa del Mundo promete romper nuevas marcas a nivel mediático y de audiencia.

El sorteo de la fase de grupos tendrá lugar en el Kennedy Center, ubicado en Washington D. C., capital de Estados Unidos, a las 14 horas de Argentina. Pese a los rumores que indicaban que podría realizarse en Las Vegas, finalmente el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmaron el lugar elegido.

El partido inaugural se disputará el jueves 11 de junio de 2026 en el histórico Estadio Azteca de México, mientras que la final se jugará el 19 de julio en el estadio Nueva York/Nueva Jersey.

Formato

Habrá cuatro bombos en los que se distribuirán las 48 selecciones , conformando 12 grupos de cuatro equipos cada uno.

en los que se distribuirán las , conformando de cuatro equipos cada uno. Los anfitriones (Estados Unidos, México y Canadá) serán cabezas de serie , junto con las nueve primeras selecciones del ranking FIFA , actualmente ocupadas por: Argentina, Francia, Inglaterra, Portugal, Países Bajos, Brasil, Bélgica e Italia .

(Estados Unidos, México y Canadá) serán , junto con las , actualmente ocupadas por: . México integrará el Grupo A , Canadá el B y Estados Unidos el D . Luego se sortearán las restantes selecciones cabezas de serie y, posteriormente, los equipos de los bombos 2, 3 y 4 .

, Canadá el y Estados Unidos el . Luego se sortearán las restantes selecciones cabezas de serie y, posteriormente, los equipos de los . Exceptuando a las selecciones europeas, la FIFA determinó que no podrán enfrentarse en fase de grupos equipos de una misma confederación.

¿Dónde ver el sorteo?

El evento podrá seguirse en vivo y de forma gratuita a través de la plataforma FIFA+, mientras que en televisión se transmitirá por TyC Sports.