Franco Colapinto post GP de Brasil: “Hicimos una estrategia parecida a los demás y no tuvimos oportunidades”

El piloto de 22 años, que actualmente se encuentra en el puesto 20 de la clasificación general de la Fórmula 1, finalizó 15° en el Gran Premio de Brasil, una carrera marcada por múltiples incidentes y abandonos en Interlagos.

“Creo que hicimos una estrategia parecida a los demás y eso hizo que no tengamos oportunidades. Fui atrás de Fernando (Alonso) toda la carrera y era muy difícil de pasar”, declaró Colapinto al finalizar la competencia.

Luego, se refirió al rendimiento de su auto: “Fue una carrera un poco aburrida. El ritmo no era malo, pero tampoco sentí que tenía buen grip o balance; el auto iba un poco raro. Lo veremos el fin de semana en la fábrica, pero no estoy muy contento con cómo va el auto ni con el ritmo.”

El bonaerense tuvo un arranque complicado tras ser rozado por Lewis Hamilton en la largada, aunque logró mantenerse en pista y completar la carrera. La victoria quedó en manos de Lando Norris, de McLaren, quien se acerca a su primer título en la Fórmula 1. Lo acompañaron en el podio el italiano Andrea Kimi Antonelli y Max Verstappen, que escaló desde el fondo hasta el tercer puesto.

Lo que viene para Colapinto

De cara a la próxima cita en Las Vegas, donde el argentino había terminado 14° el año pasado, Colapinto se mostró esperanzado: “Las Vegas fue un fin de semana donde había andado rápido el año pasado, y Alpine también. Así que estoy con ganas de ir y tener un buen finde allá.”