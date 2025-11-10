El Gobierno recibirá a los gobernadores de Córdoba y San Juan con el apoyo a las reformas como eje

El Gobierno trascendió que mañana proseguirá la ronda de reuniones bilaterales con los gobernadores para ganar apoyos en la aprobación de las reformas laboral y tributaria.

Este lunes, el dialogo se reanudará con el encuentro que mantendrán el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y el ministro de Interior, Diego Santilli, con los gobernadores de Córdoba, Martín Llaryora, y San Juan, Marcelo Orrego.

La reunión se mañana se inscribe en una serie de encuentros bilaterales con uno o un grupo de gobernadores antes de la cumbre general y la foto grupal que sellarían un acuerdo de las provincias para apoyar las reformas.

Fuente: Nexofin