AFA confirmó como se disputará la fecha 16 en la definición de la primera fase del Clausura

Finalizó la fecha 15 del Torneo Clausura, salvó Boca y Rosario Central -líderes de la Zona A y B y clasificados a la próxima Copa Libertadores-, casi el resto de los 28 equipos se juega algo en la última fecha del campeonato.

Está en todo en juego. Algunos buscan meterse entre los primeros ochos equipos de cada grupo para avanzar de fase y disputar los Playoffs (lo jugarán 16 de 30 equipos).

Al Xeneize le siguen de momento: Unión, Central Córdoba, Tigre, Barracas Central, Racing, Argentinos Juniors y Estudiantes de La Plata que se está quedando con el 8° puesto.

Al Canalla: Riestra, Lanús, Vélez, San Lorenzo, River Plate, Talleres y San Martín de San Juan, que además de pelear esa última plaza, enfrentará a Aldosivi en Mar del Plata por la batalla del descenso.

¡POSICIONES! Pasó la #Fecha15 del #TorneoBetano Clausura 2025 🏆y nos acercamos a una definición apasionante… pic.twitter.com/fC5kaXcobs — Liga Profesional de Fútbol (@LigaAFA) November 11, 2025

La Tabla Anual arde en todas sus zonas…

Pero también hay varios que miran de reojo los puestos en la Tabla Anual y la clasificación a los torneos internacionales. Uno de ellos es River, quien perdió el 3° con Argentinos Juniors y de momento bajó al 4° (Sudamericana).

El peor de los 30 equipos hoy es Godoy Cruz de Mendoza con apenas 28 puntos cosechados en el año. De momento sería uno de los equipos que bajarían a la Primera Nacional. El segundo descenso se decidirá por los promedios y será una final en Mar del Plata la que jugarán Aldosivi y San Martín de San Juan.