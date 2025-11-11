La Corte Suprema ratificó la condena a Julio De Vido por la tragedia de Once

La Corte Suprema de Justicia de la Nación ratificó este martes la condena a cuatro años de prisión contra el exministro de Planificación Federal, Julio De Vido, por la tragedia de Once que dejó 51 muertos en 2012.

Los jueces Horacio Rosatti, Ricardo Lorenzetti y Carlos Rosenkrantz consideraron inadmisibles los recursos presentados tanto por el Ministerio Público Fiscal como por la defensa del exfuncionario.

De esta forma, la ratificación mantiene la pena impuesta al exfuncionario que incluye además la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.

La causa comenzó en diciembre de 2015, cuando el Tribunal Oral Federal 2, condenó al maquinista Marcos Córdoba, a directivos de la empresa Trenes de Buenos Aires, que en ese tiempo era concesionaria de la línea Sarmiento, y a los exsecretarios de Transporte Ricardo Jaime y Juan Pablo Schiavi.

Fuente: Nexofin